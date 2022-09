Mazzariello (FI): "A politiche grande risultato: ora le comunali a Montesarchio" Il coordinatore di Forza Italia: "Noi disponibili al dialogo"

Siamo felicissimi del fatto che Forza Italia sia riuscita ad esprimere un deputato della Repubblica del Sannio. E' un passo in avanti importante ai fini della crescita del partito nonchè per il nostro territorio".

Così Aniello Mazzariello, Coordinatore cittadino di Montesarchio dei berlusconiani. "Abbiamo profuso grande impegno, facendo grande gioco di squadra, anche in occasione di questa competizione elettorale. Abbiamo promosso incontri, abbiamo dato vita al più classico dei porta a porta. Siamo ben lieti, quindi, di aver contribuito all'elezione di Rubano. Una elezione che da forza e credibilità ai forzisti sanniti".

Elezione in archivio, quindi, base solida da cui ripartire. "Siamo prontissimi - ancora Mazzariello - ad insistere ancor di più nella crescita del partito su base cittadina.

Allo scopo si intensificherà, se possibile, l'interfaccia con le varie sfaccettature del territorio. Ascolteremo giovani, gente comune, imprenditori.

Sarà un lavoro costante, assiduo, quotidiano. Perchè la politica è vincente quando - il successo di Rubano ne è la ennesima conferma - questa viene fatta con costanza e presenza.

E non solo guardando al calendario elettorale".

Rotta dritta, ora, verso le Amministrative 2023 "E' innegabile che dobbiamo guardare con convinzione a questo appuntamento e dobbiamo lavorare per radunare uomini e donne che si riconoscono negli ideali di una destra convinta dei suoi ideali ma moderata e aperta al dialogo. La disponibilità al dialogo, al confronto resta il sale di Forza Italia e del nostro Coordinamento. E' il momento di affermare anche a Montesarchio un discorso che sia realmente politico nell'ottica della proposta comunale.

Mai dimenticando come la nostra sia la seconda realtà entro l'intero Sannio"