Martusciello e Rubano: "Solidarietà a Cataudo, offeso sul piano umano" I due esponenti di Forza Italia: "Comune Ceppaloni merita un clima politico diverso"

“Le dimissioni dalla carica di vicesindaco presentate da Claudio Cataudo, per quanto ci riguarda, rappresentano un atto di dignità personale e di rispetto politico verso i tantissimi elettori di Ceppaloni che lo hanno suffragato con largo consenso in ogni appuntamento elettorale. Quanto accaduto al comizio di chiusura di campagna elettorale della lista di Noi di Centro svoltosi a Ceppaloni, non merita ulteriore considerazione. Le offese rivolte al Dott. Cataudo sul piano umano e professionale sono, evidentemente, tornate al mittente. I cittadini, con saggezza, hanno espresso il loro giudizio in merito. Il comune di Ceppaloni merita un clima politico fatto di equilibrio e di stile al fine di poter garantire una azione politica di rilancio e di sviluppo seria e costante. Pertanto, esprimiamo la nostra piena solidarietà all'amico Claudio Cataudo.” Così gli esponenti di Forza Italia l’On. Fulvio Martusciello e l’On. Francesco Maria Rubano.