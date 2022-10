Sanità, Rubano: incontrerò i rappresentanti del personale degli ospedali sanniti Il neo deputato di Forza Italia annuncia l'appuntamento in programma martedì

Martedì il neo Parlamentare Francesco Maria Rubano incontrerà i rappresentanti del personale sanitario dell’Ospedale San Pio di Benevento e dell’Ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguri di Sant’Agata de’ Goti. Interverranno i rappresentanti di varie associazioni sindacali di categoria: Guido Quici, Gabriella Festa, Vittorio Labruna, Giovanna Di Salvio, Luigi Di Lorenzo, Lidia Grappone, Isabella Carlucci, Francesco Savarese, Michelina Barbieri, Francesca Russo, Pasqualina Grasso e Giovanni Parbonetti. Saranno presenti anche Alessandro Falco, Presidente dell’OMCeO, Giuseppe Buonomo, Presidente Provinciale della SIMG e Giovanni Ianniello, Presidente dell’Ordine dei Medici.

“Non c’è tempo da perdere. Da subito bisogna affrontare il problema Sanità. Ritengo sia necessario dare voce a chi vive quotidianamente le problematiche sanitarie dall’interno per poter agire significativamente e tentare, non di risolvere, ma quantomeno di ridimensionare gli innumerevoli problemi che interessano le strutture ospedaliere sul territorio. Ho intenzione di incontrare anche la manager dell’Azienda Ospedaliera San Pio, ma intendo partire innanzitutto dal personale sanitario. Martedì stesso, quindi, nel corso dell’incontro fissato con il personale sanitario, sarà redatto un report da portare all’attenzione del prossimo Ministro della Sanità, per attivare una interlocuzione necessaria con la Regione Campania, competente in materia – spiega Rubano. - La mia richiesta non ha l’ambizione di risolvere immediatamente tutte le criticità, ma come da promessa elettorale, intendo mettere a disposizione la mia funzione e il mio impegno per rappresentare le emergenze agli organi competenti e contribuire alla risoluzione delle difficoltà sul tema sanità”. Queste le parole del neo Deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.