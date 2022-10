Post voto, Matera: abbiamo trainato il centrodestra, niente prime donne Prima uscita per il neo eletto senatore di Fratelli d'Italia. Partire da lavoro e infrastrutture

“A Benevento abbiamo raggiunto il secondo miglior risultato della regione dopo Salerno. E' una grande soddisfazione”. Parte da qui Domenico Matera, neo senatore eletto tra le fila di Fratelli d'Italia oggi alla sua prima uscita dopo il voto, in un incontro nella sala consiliare della Rocca dei Rettori.

Il coordinatore provinciale nel Sannio del partito di Giorgia Meloni incalza “La mia candidatura ha rappresentato un'attestazione di rispetto verso questo territorio e le aree interne, che ora continueremo a rappresentare”. Ricorda una campagna elettorale intensissima, segnata da grande entusiasmo. “Ora dobbiamo riformare il partito che parte da basi solide” la strategia di Matera “c'è molto da fare per accogliere chi si è avvicinato a Fratelli d'Italia. Nei prossimi giorni avvieremo una campagna di avvicinamento al partito che dovrà continuare a crescere dopo la fiducia degli elettori”.

“Il lavoro, i rincari, le emergenze dei prezzi alle stelle che stanno mettendo in ginocchio anche le aziende dell'agroalimentare” una delle prime emergenze da affrontare secondo il neo eletto. L'agenda prevede lo sviluppo delle infrastrutture “Impossibile – dice – che resista la condizione di marginalità che vivono territori come il Fortore, ma più in generale le aree interne. Necessario mettere in cantiere nuovi collegamenti”. E poi la valorizzazione dei territori.



Infine Matera fa chiarezza anche sulle alleanze “Fratelli d'Italia, partito leader del centrodestra, si farà carico di sostenere anche gli altri partiti della coalizione, tutti devono avere pari dignità. Sono aperto al confronto ma non accetto e non apprezzo le prime donne”.

Insomma punta i piedi e ribadisce il risultato “Giorgia Meloni può vantare di aver eletto due parlamentari in provincia di Benevento”. Con il suo ingresso a Palazzo Madama rivendica al partito della Meloni anche l'accesso a Montecitorio del deputato Francesco Rubano di Forza Italia.

“Fratelli d'Italia può ascrivere a sé l'elezione di due parlamentari: uno alla Camera, l'altro al senato” ribadisce e poi annuncia “Il centrodestra dovrà lavorare in sinergia e farò di tutto perchè questo avvenga, saremo tutti sullo stesso livello. Anche la Lega sarà un alleato fondamentale”.