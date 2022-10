Avvio servizio mensa, le perplessità dei consiglieri Megna e Sguera I rappresentanti di opposizione hanno chiesto la convocazione della commissione istruzione

"Riparte la mensa scolastica e c’è una sola certezza, il consistente aumento del costo del servizio che quest’anno peserà sulle famiglie, aumento coperto solo per un anno dallo spostamento di fondi Covid sulla promessa di mensa “gratis”. Si fermano qui le certezze, in quanto non siamo a conoscenza né dei motivi di tale aumento né sono state fornite risposte chiare e complete all’interrogazione trasmessa già molti mesi addietro".

Così i consiglieri di opposizione Megna e Sguera che proseguono: "E’ probabile che l’aumento di costo sia legato anche all’introduzione del nuovo kit “plastic free”, tuttavia, non è dato sapere per quale motivo non sia stato introdotto già lo scorso anno, così come non si conoscono gli esiti della sperimentazione avviata a maggio scorso, né di eventuali correttivi apportati e neppure i pareri degli istituti scolastici.

Neppure abbiamo avuto risposte chiare sui controlli effettuati nel primo anno di rinnovo del servizio, controlli che, da quanto sappiamo, non sono stati effettuati con cadenza mensile, come previsto da capitolato.

Per questo i consiglieri di opposizione Megna e Sguera hanno richiesto la convocazione della commissione

Istruzione anche nella speranza che quest’anno si proceda con un passo diverso su un servizio cruciale per

le famiglie e decisamente impattante anche sulle economie".