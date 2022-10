Mortaruolo: "Al Pd serve riflessione: cosa vogliamo essere per Italia e sud?" Il consigliere: "E' il momento di scegliere cosa rappresentare"

“Dopo una campagna elettorale difficile e un esito che ci ha visto sconfitti, voglio cogliere quest’occasione per rivolgere il mio grazie alle sannite e ai sanniti, ai sindaci e ai militanti del PD che in questi quaranta giorni di campagna elettorale hanno creduto nel nostro progetto e sostenuto il Partito Democratico.

Ma è anche il momento di fare un punto su quanto accaduto, ripensando e progettando il riscatto del centrosinistra e in particolare del Partito Democratico che deve tornare a occuparsi con serietà e forza dei diritti, del lavoro, dell’ambiente e punti a rammagliare il legame con il territorio, con chi lo vive, in particolare con le famiglie e i giovani.

Un cammino che deve ripartire, anche da un’analisi su cosa significa essere un partito democratico e progressista, ma anche da una nuova riflessione sul Mezzogiorno e sulla necessità di ridurre le disuguaglianze e le mancate opportunità anche per le aree interne qual è quella sannita.

Adesso, è il momento di scegliere cosa vogliamo rappresentare per l'Italia e intessere una relazione solida, coerente e responsabile con i cittadini.

Domani 3 ottobre alle ore 18, presso l’Hotel DG Garden di Benevento – insieme a tutti i candidati del Partito Democratico e all’on. Stefano Graziano, deputato eletto nel collegio Benevento Caserta – sarà l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto il PD per l’impegno dimostrato, discutere insieme ai tanti che hanno partecipato e ricominciare questo cammino”. Così Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale del Partito Democratico Campania.