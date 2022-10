Fucci (Progetto Sannio) plaude a Graziano e analizza il voto L'ex assessore regionale: premiati i simboli non le persone

“A nome mio e degli amici di “Progetto Sannio” rivolgo affettuosi auguri all’amico Stefano Graziano per il successo ottenuto con l’elezione alla Camera dei Deputati”, così, in una nota, l’ avvocato Vittorio Fucci, già assessore regionale della Campania e Presidente di Progetto Sannio.

“Graziano sarà il Parlamentare del Sannio non solo perché eletto nella circoscrizione Benevento-Caserta ma principalmente perché, con la sua sensibilità umana, sin da subito ha dimostrato il suo attaccamento al Sannio e la sua decisa volontà di impegnarsi per i problemi della gente sannita. Stefano ancor di più, con la elezione al Parlamento, saprà incidere sul presidente De Luca, di cui gode la stima, affinché riservi al Sannio una speciale attenzione. La sensibilità, la capacità e la preparazione di Stefano Graziano sono la garanzia di aver trovato da parte del Sannio un riferimento di grande valore.

Mi preme anche esprimere - prosegue - la forte soddisfazione per l’impegno profuso nella competizione elettorale dagli amici Antonella Pepe, Mino Mortaruolo, Angela Ianaro e Carlo Iannace che hanno contribuito ad un lusinghiero risultato per il PD nei territori sanniti ed irpini, in un momento non facile considerata la ventata populista di destra.

Resta da considerare che sul piano complessivo, al netto del risultato di Fratelli d’Italia, supportati da speranze ingenerate da slogan privi di contenuti, c’è stato il dimezzamento di Forza Italia, già in via di estinzione, e la quasi totale scomparsa al Sud della Lega, in affanno e più che dimezzata sul piano nazionale.

È evidente che il Paese risente gli effetti devastanti di una legge elettorale che non consente di scegliere gli uomini ma che premia, anche sull’onda delle suggestioni populiste del momento, i simboli. Ciò non ci farà demordere dalla lotta, ma ci motiva ancor di più”.