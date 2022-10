Ricciardi (M5S): "Bene elezioni, ora capitalizzare il nostro patrimonio" La senatrice uscente: "Ora guardiamo alle amministrative, e aderiamo a proteste su acqua"

Sabrina Ricciardi, senatrice uscente e riferimento dell'universo pentastellato sannita interviene, facendo il punto sul post voto e sull'ultimo incontro dei pentastellati sanniti: "Ottima partecipazione alla prima riunione post-voto del Movimento 5stelle sannita

Ad incontrarsi, sabato pomeriggio, gli attivisti del gruppo che ha lavorato nelle ultime settimane a sostegno della candidata alla Camera, la senatrice uscente Sabrina Ricciardi.

Tutti soddisfatti del buon risultato ottenuto che, ancora una volta, ha posizionato il Movimento al primo posto nel gradimento degli elettori sanniti.

Un patrimonio da curare e capitalizzare soprattutto in vista delle amministrative di primavera che si svolgeranno in importanti centri del Sannio, in primis, Montesarchio.

Presenti le senatrici Ricciardi e De Lucia e i portavoce comunali Orazio Gerardo e Carlo Izzo, tutti hanno rimarcato l'esigenza di una ristrutturazione territoriale che dovrebbe avvenire a breve, a seguito della nomina del coordinatore provinciale.

Intanto, sono state illustrate le norme per la creazione dei gruppi territoriali, così come previsti dallo Statuto ufficiale. Molti tra i presenti si sono detti disponibili ad avviare una sorta di ricognizione nei propri comuni così da riuscire a raggiungere il numero minimo di 30 soggetti per ogni gruppo che, a seguire, otterrà il riconoscimento formale dal Presidente Conte.

In chiusura del proficuo incontro, in totale accordo, si è deciso di aderire alle proteste del Comitato Acqua Bene Comune, in merito al neonato Ato beneventano, nelle modalità che saranno concordate nei prossimi giorni".