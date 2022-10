Pd: i candidati al Dg Garden, la segreteria no Pepe, Mortaruolo, Graziano, Ianaro e Iannace hanno incontrato amministratori ed elettori

Dov'è il Pd di Benevento? E' in corso Garibaldi, con la segreteria? O al Dg Garden dove ieri Mortaruolo, Antonella Pepe, Stefano Graziano e Angela Ianaro, candidati (e Graziano anche eletto) del Pd alle ultime politiche che ieri hanno voluto ringraziare elettori e sostenitori?

Perché il dubbio si pone. Si pone da quando la segreteria provinciale attraverso un post social bolla l'iniziativa come “Iniziativa personale di alcuni candidati”.

Cacciano, segretario provinciale, che pure era mancato a un'iniziativa simile, quando Antonella Pepe e Mortaruolo subito dopo le elezioni avevano tenuto una conferenza stampa: “Sono solito partecipare agli eventi dove sono invitato” aveva dichiarato.

“E lo abbiamo invitato – commentava Antonella Pepe – abbiamo invitato tutti a partire dai circoli, dagli iscritti ai militanti: per ritrovarsi, sapendo che la sconfitta è stata durissima e ricostruire le condizioni per ripartire, a partire dalla comunità democratica. Il 6 ottobre ci sarà la direzione nazionale: ci tocca una fase costituente per sciogliere i nodi. Il Pd qui nel Sannio deve ritrovare la sua centralità anche in vista delle sfide che l'aspettano a partire dalle amministrative. Scontro? Da parte nostra no, c'è lo spirito di mettersi al servizio del partito: continueremo a lavorare sempre nella prospettiva della crescita della comunità democratica”.

Presenti amministratori, sindaci, attivisti ed ex attivisti: dall'ex presidente della Provincia Nardone al presidente del Parco Regionale del Taburno Camposauro, Costantino Caturano, a Leonida Collarile, Delia Delli Carri, Giulia Abbate, Leonardo Sacchetti, Lucio Ferella, Angelo Pepe, Antonio Iavarone, Giovanni Zarro, l'avvocato Vittorio Fucci.

E c'era il consigliere regionale Mortaruolo che ha dichiarato: “Il Pd ha perso, ma ora c'è una fase nuova nazionale e siamo chiamati tutti a partecipare per ricostruire il partito. Oggi ringraziamo i tanti dirigenti e amici che in questa campagna elettorale ci sono stati vicino e ci hanno sostenuto. Cercheremo di portare avanti le nostre idee in questa Provincia e anche a Napoli rispetto a come è stato fatto in passato. Vogliamo scrivere una pagina nuova”.

Presenti anche Stefano Graziano, che ha ribadito che rappresenterà il Sannio a Roma, dove è stato eletto, Angela Ianaro e Carlo Iannace.