Sanità, Rubano incontra personale ospedaliero. "Presto dossier con le criticità" L'iniziativa del neo eletto deputato di Forza Italia

Si è tenuto questa mattina l’incontro tra il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, e i rappresentanti del personale sanitario dell’Ospedale San Pio di Benevento e dell’Ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguri di Sant’Agata de’ Goti.

All’incontro hanno partecipato anche numerosi esponenti delle associazioni sindacali di categoria e il Presidente dell’Ordine dei medici di Benevento, Giovanni Ianniello.

“La comunità medica ha accolto positivamente l’iniziativa di Francesco Maria Rubano. È la prima volta che un parlamentare, tra altro non ancora insediato, senza perdere tempo dà voce alle istanze del personale sanitario delle strutture ospedaliere della zona - dichiara Ianniello -. Dall’incontro è emerso che bisogna rendere attrattiva l’azienda ospedaliera San Pio anche per gli operatori sanitari, lavorando sulla professionalità del personale e sulla corretta applicazione del contratto di lavoro. Come Presidente dell’Ordine dei medici, ho accolto con piacere l’invito istituzionale di Rubano, certo della collaborazione proficua tra gli enti preposti e il management ospedaliero.” Così Giovanni Ianniello, Presidente dell’Ordine dei medici di Benevento.

“È stato un confronto concreto, in linea con la finalità della iniziativa. Ho registrato una situazione molto delicata, se non addirittura assurda. La carenza di personale, il trattamento economico discriminante, insieme ad altre criticità determinano una inadeguata assistenza sanitaria per i cittadini. Liste di attesa infinite per visite specialistiche e per interventi chirurgici d’emergenza, pronto soccorso invaso e tante altre situazioni fanno emergere una condizione sanitaria oltremodo drammatica, che ha oltrepassato i limiti massimi. Nei prossimi giorni incontrerò anche il personale infermieristico e gli operatori socio sanitari per concludere il percorso. A breve sarà redatto un dossier che raccoglierà alcune delle criticità più urgenti rappresentatemi e, quindi, da affrontare. Dopodiché chiederò un incontro al direttore generale Morgante. Nel frattempo, ci sarà l’insediamento del governo e del Ministro alla Salute. Chiederò sinergia istituzionale agli altri Parlamentari della circoscrizione Campania 2 perché su problematiche del genere da parte mia non ci sarà alcun colore politico. È mia intenzione, inoltre, sulle tematiche che interessano la sanità, proseguire una interlocuzione costante e concreta con il personale sanitario.” Queste le parole del parlamentare di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.