Uil: "Ok impegno Rubano per sanità, ma sbagliato escludere sindacati" De Luca: "Sarebbe stato auspicale invitare rappresentanti del comparto"

‘Sicuramente apprezziamo l’impegno verso la sanità sannita e, in particolare, per l’ospedale San Pio di Benevento e per l’Ospedale Sant’Alfonso de’ Liguori di Sant’Agata, ma l’incontro con il neo parlamentare Rubano senza i rappresentanti sindacali del comparto sarà sicuramente monco’. Non è assolutamente soddisfatto il segretario generale della Uil Fpl di Benevento, Giovanni De Luca alla notizia dell’incontro tra il deputato Francesco Maria Rubano e i rappresentanti sindacali dei medici. Il parlamentare durante la campagna elettorale aveva chiarito la sua intenzione di rivolgere una particolare attenzione alla sanità del nostro territorio e da tale attenzione nasce l’idea di un incontro con i rappresentanti sindacali e associativi dei medici per approfondire la situazione attuale.

‘Sarebbe stato auspicabile – continua De Luca – anche un invito ai rappresentanti del comparto. D’altronde con tutto il rispetto per le altre categorie, il settore del personale non medico e non dirigenziale è quello che si sta facendo carico di portare avanti l’attività nelle strutture ospedaliere, nonostante ci siano molte carenze sia dal punto di vista organizzativo che di consistenza numerica del personale stesso’.

Non è mistero infatti che gli operatori del comparto hanno affrontato questi anni di emergenza con professionalità e forza di volontà riuscendo a superare momenti di forte criticità senza mai far mancare un’assistenza adeguata ai cittadini. Quindi appare infelice la scelta da parte di un rappresentante istituzionale che sembra svilire l’importanza di quello che è il vero cuore pulsante del San Pio e del Sant’Alfonso de’ Liguori.

‘Tra l’altro – continua il segretario generale della Uil Fpl, Giovanni De Luca – si è manifestata anche la volontà da parte del deputato forzista di incontrare il nuovo direttore del San Pio, Maria Morgante. Ribadiamo che l’intenzione di approfondire le problematiche sanitarie è senz’altro meritoria, però un incontro in cui manca la voce di una grossa fetta di lavoratori che hanno affrontato in prima linea l’emergenza Covid e hanno un quadro preciso della situazione sanitaria negli ospedali in oggetto, sicuramente non sarà esaustivo e quindi rischia di essere anche interlocutorio. Ci auguriamo – conclude De Luca – che simili situazioni non si verifichino più nel rispetto di tutti i lavoratori e nell’interesse di tutta la collettività’.