De Girolamo si taglia capelli in diretta per solidarietà a donne iraniane "Voglio essere al loro fianco, e spero che Governo faccia tornare presto Alessia Piperno in Italia"

Nel corso della puntata di Piazza Pulita l'ex ministro sannita Nunzia De Girolamo si è tagliata una ciocca di capelli in solidarietà con le donne iraniane. ‘’In questo programma abbiamo parlato spesso di libertà e diritti - ha spiegato la conduttrice - e in questo momento, in Iran, ci sono donne che soffrono e lottano per la libertà. Voglio essere simbolicamente al loro fianco tagliandomi una piccola ciocca di capelli. Oggi abbiamo anche una giovane ragazza italiana, Alessia Piperno, bloccata proprio in Iran. Spero che il governo faccia tutto il possibile per riportarla quanto prima in Italia’’.