Assemblea Pd, Valentino: "Partito ha le sue regole" "Tutti Noi siamo consapevoli della loro importanza"

"Non esiste contesto sociale che sia privo di regole. Tutti Noi siamo consapevoli della loro importanza. Sappiamo bene che se noi le violassimo, se tutti le violassero, in poco tempo si creerebbero disordini e pericoli. Il rispetto delle regole non può e non deve essere banalizzato e svilito a mero adempimento burocratico o formalismo". Così in una nota Carmine Valentino, componente Assemblea Nazionale del Pd.

"Una assemblea è un gruppo sociale costituito da individui, donne e uomini - prosegue Valentino - che hanno deciso di dedicare il proprio tempo per una causa condividendo valori e principi; esige rispetto da tutti, soprattutto da parte di chi tale gruppo, democraticamente, ha deciso di essere rappresentato. Quando viene meno il rispetto e la fiducia tra le parti per azioni compiute che hanno minato la solidità del legame, è necessario un atto, da una parte o dall’altra - con grande senso di responsabilità- un atto dovuto per ripristinare il rispetto e la fiducia".