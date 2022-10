Mastella: Meloni? La guardano come me quando da Ceppaloni andai a Roma I consigli del leader di "Noi di centro": deve essere un po' democristiana un po' draghiana

In vista del prossimo governo Mastella dispensa consigli a Giorgia Meloni. Lo fa dal profilo social del suo movimento Noi Di Centro dove in un post si legge "I consigli del più volte Ministro Clemente Mastella a Giorgia Meloni: "È guardata in Europa come guardavano me quando da Ceppaloni, un po' cafone, sono venuto a Roma.

Lei deve essere un po' democristiana e un po' draghiana. E mettere i colonnelli dei partiti nel governo".