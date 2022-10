Pini Viale Atlantici, De Pierro: basta alimentare malcontento Il vicensindaco: in campo le migliori soluzioni possibili, il resto sono strumentalizzazioni

La vicenda dei pini al viale Atlantici è stata affrontata con determinazione, capacità d'ascolto e buon senso. Le soluzioni messe in pratica sono le migliori possibili, per questo l'amministrazione si complimenta con l'assessore Rosa e con la commissione Ambiente che - diretta dalla consigliera comunale Luisa Petrone - ha affrontato la questione coniugando concretezza e volontà di dialogo". Così in una nota il vicesindaco e delegato ai Rapporti con il Consiglio comunale Francesco De Pierro. "Alimentare micro-focolai di malcontento speculando su qualche fisiologico intoppo al traffico è una lapalissiana strumentalizzazione. I cittadini sanno che Benevento non è diventata certo, in poche ore, l'Autostrada del sole a Ferragosto e capiscono bene che un cantiere aperto può giustificare qualche contrattempo che in nome del bene comune è agevolmente superabile. Azzerata dai fatti la narrazione fasulla e artatamente costruita dell'amministrazione assetata di motosega, ora il tuffo nel traffico da bollino nero è un'arma polemica spuntata. L'invito al consesso civico invece è al confronto costruttivo, sui temi e sui problemi, al quale siamo costantemente disponibili", conclude Francesco De Pierro.