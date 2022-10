Matera: "Felice per l'assoluzione di De Girolamo" "Verità cristallizzata dai giudici: ora basta coi tritacarne dei tribunali popolari"

"Ho appreso con profonda soddisfazione della assoluzione di Nunzia De Girolamo in Corte di Appello.

Si chiude una pagina giudiziaria, lunga ben nove anni, che è stata personalmente complicata per la nostra conterranea. Nunzia De Girolamo è stata fatta oggetto di accuse frettolose ed insensate: in troppi hanno dimenticato il principio della presunzione di innocenza. Rinnovo la vicinanza alla persona, alla professionista, alla madre ed alla moglie: è stata una fase dura che ha investito anche le sue attività ed i suoi affetti. La verità, fortunatamente, è stata cristallizzata dai giudici. Un caro abbraccio sperando che possa subito recuperare le ansie patite. A lei, intanto, la mia ammirazione per la grande dignità, la grande fermezza ma anche il grande equilibrio con i quali ha rivendicato l'etica della sua persona, che tutti le riconosciamo. Sperando che, però, cambi l'atteggiamento rispetto a vicende che con troppa facilità vedono precipitare uomini e donne nel tritacarne dei tribunali popolari".

Così il senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera.