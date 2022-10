Da Comune e Regione interventi in supporto alle donne vittime di violenza Lo ha annunciato l'assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Benevento - capofila dell’Ambito Territoriale B1, Carmen Coppola, rende noto che la Regione Campania, con delibera di Giunta n. 429 del 03/08, ha programmato interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza nei confronti delle donne e dei loro figli, anche diversamente abili, e a favore degli orfani delle vittime di femminicidio.

Gli interventi puntano a fornire un supporto concreto e adeguato alle vittime nel difficoltoso percorso per la fuoriuscita dal circuito della violenza; in particolare, viene disposta l’erogazione di voucher spendibili per interventi finalizzati all’inserimento ed all’inclusione socio-lavorativa dei beneficiari, nonché al conseguimento dell’autonomia ed indipendenza, anche in relazione al bisogno abitativo delle donne vittime di violenza.