Questione pini, il Pd: "Rosa scomposto, solidarietà a Coletta" "Non esiste delitto di lesa maestà"

Di seguito nota stampa del gruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento

“Ci hanno insegnato che il dissenso è il sale della Democrazia e la violenza – anche quella verbale – la sua negazione. Per questo siamo sorpresi dai toni e dagli argomenti utilizzati dall’assessore all’Ambiente del Comune di Benevento nella sua risposta all’avvocato Luca Coletta, presidente del comitato ‘Giù le mani dei pini’. L’assessore Alessandro Rosa, di fatto, invece di replicare nel merito delle questioni si limita a una serie di considerazioni tutte volte a screditare, fino a offendere, il suo interlocutore. Un atteggiamento scomposto, questo sì, da censurare e stigmatizzare. Da amministratore, e da persona che ha a cuore gli interessi della comunità, l’assessore dovrebbe ringraziare quei cittadini che con spirito civico partecipano alla cosa pubblica e non infastidirsi. Non esiste, in una Repubblica, il delitto di lesa maestà. Esiste, piuttosto, il senso delle istituzioni. In questo caso è venuto a mancare. A Coletta e ai rappresentanti del comitato ‘Giù le mani dai pini’ va la nostra vicinanza e la nostra solidarietà”.