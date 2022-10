Abbate: "Ho incontrato Morgante: il San Pio non sarà declassato" Il consigliere regionale: "Situazione non semplice, ma c'è volontà di superare le problematiche"

"Questa mattina ho incontrato il direttore generale del'ospedale San Pio di Benevento Maria Morgante per discutere del futuro del nosocomio sannita e per tracciare una linea strategica che possa valorizzare la sanità locale, andando ad intervenire su quelle che sono le problematiche e difficoltà riscontrate negli ultimi anni". A dichiararlo il consigliere regionale Lugi Abbate.



"Un meeting proficuo, dunque, quello di stamattina – aggiunge Abbate -. Ho trovato una grande apertura non solo nei miei riguardi ma anche nei confronti dei miei colleghi medici, che ho già edotto sul contenuto della conversazione.



Sicuramente l'attuale dirigente non ha trovato una situazione semplice da gestire, se si pensa a quanto eriditato dalla passata gestione. Cio però deve essere solo un motivo in più per fare meglio e al più presto possibile.



Desidero – conclude – rassicurare la città riportando quanto affermato dal direttore generale. Nessun declassamente del San Pio a favore dell'ospedale di Avellino''.