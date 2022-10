Depuratore, Mastella: "Ok dall'Autorità di bacino a progetto" Per il nuovo impianto di depurazione a Scafa, il collettore fognario e la stazione di sollevamento

Il sindaco Clemente Mastella rende noto che l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del sistema fognario e depurativo a servizio della città di Benevento.

Il progetto, com’è noto, prevede la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in località Scafa, un nuovo collettore fognario sempre in località Scafa, un nuovo collettore fognario necessario a collegare la rete esistente al nuovo impianto di località Scafa, una stazione di grigliatura/sollevamento in località Sant’Angelo a Piesco, una nuova stazione di grigliatura vicino a via Ponticelli, un nuovo collettore di circa 4 km. da località Ponticelli al collettore esistente in località Ponte Valentino e una condotta a gravità a servizio della località Monte Calvo.