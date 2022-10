Il neo senatore Matera incontra il Questore "Momento costruttivo e proficuo"

"Questa mattina ho preso parte, presso la Questura di Benevento, ad un vertice con il Questore, dottore Edgardo Giobbi, persona di grande scrupolo e capacità, e con i vari Dirigenti. E' stato un momento costruttivo e proficuo che ci ha consentito di discutere della complessiva questione del nostro territorio.

Da parte mia ho rinnovato l'apprezzamento e la fiducia pieno rispetto all'operato che la Polizia di Stato sempre pone in essere a tutela delle Comunità.

Allo stesso tempo, ho pregato il Questore di farsi portavoce dei miei saluti a Lamberto Giannini, Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica sicurezza - Ministero dell'Interno che, nella giornata di domani, per l'occasione della Festa della Polizia, sarà a Benevento.

A tale momento non potrò purtroppo presenziare per impegni istituzionali che mi attendono a Roma".

Così ha esposto il senatore Domenico Matera.