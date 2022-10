Partito democratico, nuova adesione nel Sannio Ieri confronto con De Ieso, il segretario Cacciano: "Oggi più che mai serve nuovo supporto"

Nuova adesione nel Sannio per il partito democratico. L'annunio in una nota dei Dem: "Ieri sera, 17 ottobre 2022, il segretario provinciale Giovanni Cacciano ha incontrato Nicola De Ieso, il quale, dopo un lungo e costruttivo confronto, ha manifestato la sua intenzione di aderire nuovamente al Partito Democratico, dopo cinque anni di non militanza. Classe 75, comunicatore d'impresa e giornalista, Nicola è stato segretario cittadino della Sinistra Giovanile, prima, e dei DS, poi, e per un breve periodo amministratore locale a San Giorgio del Sannio con deleghe alla scuola e alla cultura. Già project manager per un'azienda nazionale specializzata in comunicazione ambientale, direttore di una piccola casa editrice e ufficio stampa della Commissione Trasparenza della Regione Campania, da quasi dieci anni è responsabile regionale della comunicazione della maggiore organizzazione agricola nazionale".

“Sono soddisfatto del nostro scambio di idee ed opinioni – dichiara Giovanni Cacciano in merito alla nuova adesione – ogni nuovo incontro o ritrovarsi

rappresenta una ricchezza per il nostro partito, tanto più in questo momento di transizione; oggi più che mai abbiamo la necessità di nuovo supporto e punti di riferimenti sul territorio”.