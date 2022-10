Traffico e sicurezza stradale a Benevento: De Lorenzo (Pd) chiama la maggioranza "Ho chiesto al presidente della Commissione di calendarizzare i lavori dell'organismo"

Viabilità, sicurezza stradale, piano traffico, mobilità. Tante le questioni aperte e che aspettano di essere approfondite e affrontate. Per questo ho inviato una richiesta al presidente della Commissione Traffico e Parcheggi per la calendarizzazione dei lavori dell'organismo consiliare”.

Così Giovanni De Lorenzo, consigliere comunale del Partito Democratico e vice presidente della Commissione Consiliare Traffico e Parcheggi.

"Molto e troppo spesso si apprendono dalla stampa decisioni e provvedimenti assunti dall’Amministrazione senza che gli stessi siano stati esposti, illustrati e discussi nell’apposita Commissione Consiliare. La situazione di grande disagio verificatasi in città la scorsa settimana a causa della contemporanea apertura di vari cantieri, senza una preventiva adeguata organizzazione, necessita di un approfondimento al fine di porre in essere in futuro eventuali accorgimenti. Anche per questo - continua il Consigliere del PD - ho voluto sollecitare la trattazione di vari argomenti, eventualmente pure con l’audizione dell’Assessore delegato al ramo, del Dirigente del settore e del responsabile del singolo progetto o intervento".

Questi gli argomenti indicati: