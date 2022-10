Mastella: così Benevento sta rinascendo La conferenza di bilancio ad un anno dalla rielezione del sindaco

Un "mezzogiorno di fuoco, ad un anno esatto da quando mi avete rieletto". Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella scheza e lo promette nell'incontro in cui fa il punto sul lavoro svolto dalle ultime elezioni amministrative.

Il primo cittadino traccia il bilancio in diretta tv, su Ottochannel, e comincia con gli auguri al nuovo Governo "spero - ha detto - lavori bene per fare fronte ad una situazione disperata, con l'inflazione al 16% e l'aumento delle famiglie sotto la soglia della povertà".



L'APPELLO AL GOVERNO, CRISI ECONOMICA TROPPO GRAVE

Chiama il nuovo esecutivo, il sindaco e la crisi è uno dei primi argomenti sul tavolo "A Benevento abbiamo registrato un record. Per gli aiuti energia offerti dal Comune hanno presentato domanda ben 3 mila persone, contro le 6mila di Napoli. Salterà parte dell'economia del vicolo e spero nell'intervento del governo".

Ripercorre il triste periodo del covid "Abbiamo affrontato un momento davvero difficile" e guarda avanti elencando le prossime tappe.

IL DEPURATORE, LE SCUOLE, LA STAZIONE

Primo tra gli interventi quello che riguarda il depuratore "Assurdo che la città ancora non ne fosse provvista. Noi abbiamo un progetto che presto lo farà diventare operativo". È essenziale per dare un nuovo ruolo alla città. E prosegue "A giorni firmerò il protocollo di intesa con Rfi sulla Stazione Centrale dove, spero, si possa ospitare una statua di Paladino che farà da biglietto da visita della città, il prossimo anno -prosegue- sarà pronto anche l'hortus conclusus".

Poi le scuole grazie "Siamo tra le città che abbiano ottenuto maggiori fondi Pnrr per l'edilizia scolastica, nei prossimi anni abbatteremo e ricostruiremo la Torre e la Sala, lavoreremo anche per la Bosco Lucarelli.



DAL CENTRO ALLE CONTRADE, I LAVORI

Amministrazione a lavoro tanto per il centro cittadino che per i quartieri e le contrade. Mastella ricorda l'installazione dei numeri civici, la realizzazione dei marciapiedi sull'Appia, gli alloggi popolari a Capodimonte che saranno assegnati entro l'anno, poi da realizzare l'ospedale di comunità al rione Libertà, il lavoro sul'ex pattinodromo di via Mustilli, la risoluzione della vicenda dei pini di Viale Atlantici.



I MONUMENTI, IL TURISMO, L'UNESCO

Benevento punta ai turisti e sulla cultura e il sindaco lo ribadisce ricordando il restauro del Teatro Comunale, chiuso da decenni e poi il riconoscimento Unesco che, dopo Santa Sofia ora torna tocca di nuovo la città puntando sull'Appia antica. Importante anche il lavoro per l'illuminazione dei monumenti e infine ricorda anche la riapertura di Villa dei Papi e presto annuncia quella del Parco verde.

BASTA POLEMICHE SI LAVORI INSIEME

"Molti non scommettevano su di me invece vado avanti per la mia città" ha concluso il sindaco che dice anche basta alle polemiche strumentali. "Contro scelte obbligate abbiamo davvero poco da fare e le proteste non aiutano, avrebbe più senso la collaborazione sia dell'opposizione che dei cittadini".