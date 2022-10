Partito Democratico Benevento: aderisce Vittorio Fucci Cacciano: "Pd è saldo e ben radicato sul territorio: tante richieste di adesione"

L’avvocato Vittorio Fucci ha ufficializzato l’iscrizione al Partito Democratico.

Presidente del movimento “Progetto Sannio”, Vittorio Fucci, già assessore regionale della Campania, esercita la professione forense ad Airola e da diversi anni è impegnato, come difensore, in importanti processi penali in diverse parti d’Italia.

Il segretario provinciale Giovanni Cacciano commenta così la nuova adesione: “Il Partito Democratico continua a dimostrare di essere saldo e ben radicato nel territorio; nonostante il momento delicato, rappresenta ancora e sempre di più un polo di attrazione per chi ne condivide i valori riformisti ed egualitari e ripudia le destre oggi al potere. Ciò è dimostrato dalle richieste di adesione che continuo a registrare in queste settimane.”