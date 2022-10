Collaborazione caro bollette, l'opposizione va all'attacco Alternativa per Benevento risponde all'invito del vicesindaco

“Ancora una volta, l’ennesima, il vicesindaco fugge dal confronto preferendo la via dello scontro, anche personale". Così i consiglieri comunali di ‘Alternativa per Benevento’ in aperta polemica con De Pierro. "In passato - proseguono - non abbiamo mai dato molto peso alle sue esternazioni polemiche, giacché non avendo De Pierro deleghe operative, o di particolare rilievo, difficilmente si pone quale interlocutore di un qualche interesse o di una qualche utilità, a differenza di altri assessori con i quali l’opposizione consiliare, pur nella differenza di vedute, normalmente si confronta nelle varie commissioni. Ultimamente, però, ha perso la bussola e dimenticando i suoi trascorsi, con espressioni sprezzanti ed offensive si è messo a dare lezioni di opposizione. Proprio lui, Francesco De Pierro, dà lezioni di opposizione? E di quale materia si è guadagnato la cattedra negli anni trascorsi a passare dalla minoranza alla maggioranza? Opportunismo? Trasformismo? Salto della quaglia? Non ci interessa. Ci interessa, invece, la questione introdotta da Luigi Diego Perifano ovvero l’utilizzo dei fondi europei e delle risorse del Pnrr. Il tema non è quanti soldi spendi ma come li spendi. L’auspicio era incanalare gli ingenti finanziamenti messi a disposizione dall’Unione Europea e dal Governo su un percorso di crescita e sviluppo della Città. La realtà ci dice che il Comune di Benevento procede sulla solita strada: progetti slegati l’uno dall’altro e privi di una visione d’insieme. Il rischio è che il tutto si trasformi nell’ennesima occasione persa perché nelle scelte operate da questa amministrazione non c’è programmazione, non c’è futuro. Quanto alla collaborazione, più volte dai banchi dell’opposizione è partita la richiesta di un confronto. Non ci è mai giunta risposta se non l’invito a ‘nominare’ qualcuno di nostra fiducia nella ‘famosa’ cabina di regia, di cui tuttavia si sono ben presto perse le tracce dato che non si riunisce da mesi e mesi. Abbiamo ringraziato e rispedito l’invito al mittente. Non è questo il confronto che ci sta a cuore ma quello sulle idee e le proposte. Aspettiamo ancora. E nel frattempo continueremo a fare opposizione. Per De Pierro sarà una pratica inutile, per la Città e per la democrazia no”.