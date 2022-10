Sciopero Trotta, Pd: si risponda con responsabilità Il gruppo consiliare: la crisi era sotto gli occhi di tutti

“Non sorprende la notizia della proclamazione dello sciopero dei lavoratori Trotta Bus per il prossimo 10 novembre. Diverse volte, in passato, abbiamo provato ad accendere l’attenzione su una situazione che più passava il tempo e più si aggravava".

Così il gruppo consiliare del partito democratico di Benevento. "Alle nostre richieste di fare chiarezza - proseguono -, però, l’amministrazione reagiva con rassicurazioni e polemiche: le prime si sono rivelate inutili, le seconde stucchevoli. La verità è che la crisi della Trotta Bus era sotto gli occhi di tutti, non la vedeva solo chi non voleva vederla. Bastava interloquire con i sindacati e parlare con un lavoratore per prendere consapevolezza che si procedeva a vista, che dall’azienda arrivavano risposte parziali o incerte alle istanze dei dipendenti. Dipendenti ai quali oggi va la nostra vicinanza, la nostra solidarietà e il nostro ringraziamento anticipato per l’enorme mole di lavoro che svolgeranno nei prossimi giorni nonostante le conclamate difficoltà. Ai sindacati, invece, va il nostro sostegno. Se sono giunti alla decisione di proclamare lo sciopero è perchè, evidentemente, non c’erano alternative. E anche nelle modalità e negli orari scelti per la mobilitazione leggiamo un ulteriore sforzo di responsabilità. A chi di competenza, ora, il compito di rispondere con altrettanta responsabilità”.