Martusciello invita sindaci e amministratori sanniti ad aderire a Forza Italia "Dopo la fuoriuscita dell'ex segretario regionale Mastella perde anche assessore Casucci"

“Dopo la fuoriuscita di Luigi Bosco, ex segretario regionale di Noi di Centro, Mastella perde anche l’assessore regionale Felice Casucci”. Così Fulvio Martusciello, Coordinatore regionale di Forza Italia Campania.

“Dopo la sconfitta della moglie alle elezioni politiche – scrive Martusciello -, i sindaci e gli amministratori comunali della provincia di Benevento vicini a Clemente Mastella non hanno più alcun riferimento nemmeno nel Governo della Regione Campania. In tanti stanno guardando all’area deluchiana del Partito Democratico, altri stanno intensificando i contatti con noi”.

Poi l'appello del numero uno di Forza Italia in Campania: “Agli amici sindaci ed amministratori comunali che hanno sostenuto Mastella alle recenti consultazioni politiche rivolgo l’invito sentito a siglare un intesa politica con Forza Italia ponendo alla base del rapporto iniziative programmatiche da trasformare in realtà. Abbiamo gli esponenti istituzionali e strumenti concreti per dare risposte serie sui territori. Il Pnrr sarà una fonte certa che erogherà risorse finanziare Comune per Comune. Abbiamo bisogno di sindaci e di amministratori capaci e lungimiranti che ci diano una mano a scrivere un programma di rilancio forte e concreto per il Sannio e per la Campania. I ministri, i sottosegretari ed i parlamentari di Forza Italia, saranno promotori di un’azione istituzionale che porrà gli Enti Locali del Sannio e della Campania in cima all’agenda politica del Governo centrale”.