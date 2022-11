Mastella risponde a Martusciello: si preoccupi degli addii nel suo partito Il leader di Noi di Centro: non abbiamo perso nulla. Allontanato solo chi non era stato leale"

Dopo l'appello del coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, ai sindaci e amministratori sanniti di aderire a Forza Italia che hanno sostenuto Mastella, interviene il leader di Noi di Centro:: “Martusciello stia sereno, molto sereno, Noi Di Centro non ha perso nulla (riferito all'uscita dla partito dell'assessore regionale ndr), ha soltanto allontanato chi non era stato leale alle Politiche. Piuttosto si preoccupasse dei probabili addii dal suo partito, degli onorevoli Caldoro e Grimaldi senza i quali Forza Italia scompare anche in Consiglio Regionale. Altro che attrattiva! Noi, invece, andiamo avanti con la nostra forza territoriale, i tanti sindaci, assessori e consiglieri comunali con i quali quotidianamente affrontiamo i problemi delle realtà amministrate" ha concluso Clemente Mastella.