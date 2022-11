C'è Benevento - Bari: uscita anticipata per alunni di Scientifico e Alberghiero L'ordinanza di Mastella: "Uscita alle 11: necessario per garantire la sicurezza"

Usciranno da scuola alle 11 gli studenti del Rummo e dell'Ipsar Le Streghe sabato 5 novembre.

Lo ha deciso il sindaco Mastella vista la concomitante partita del campionato di Serie B che vedàr Benevento e Bari incontrarsi alle 14 al Vigorito.

Il sindaco ha ritenuto la decisione necessaria “al fine di garantire imprescindibili condizioni di sicurezza per gli studenti, personale scolastico e residenti”



Per scongiurare dunque “il pericolo che gruppi di tifosi del Bari non destinati ad occupare il settore ospiti possano venire in contatto con cittadini beneventani” ed evidentemente con gli studenti delle scuole presenti in zona.