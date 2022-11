Depuratore: Ok dal commissario al progetto di fattibilità Mastella: "Ulteriore e decisivo passo verso la realizzazione dell'impianto"

Il sindaco Clemente Mastella rende noto che il Commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, Maurizio Giugni, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione degli impianti di depurazione a servizio del Comune di Benevento.

Il progetto, com’è noto, prevede la realizzazione di: un impianto di depurazione, tre collettori fognari, due stazioni di grigliatura/sollevamento e una condotta a gravità.

Il totale dell’intervento per la realizzazione del progetto ammonta a una spesa complessiva di 41.883.747,98 euro comprendente l’importo per i lavori a corpo e misura per infrastrutture (29.210.375,99 euro), gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (876.346,17 euro) e le somme a disposizione della stazione appaltante (11.797.025,82 euro).

“Con l’approvazione del progetto di fattibilità da parte del Commissario Straordinario Unico, Maurizio Giugni, si compie un ulteriore, decisivo e concreto passo verso la realizzazione dell’impianto depurazione che la città di Benevento attendeva invano da decenni. Sin dal nostro insediamento – ha dichiarato il sindaco Mastella - ci siamo posti come obiettivo primario quello della realizzazione del depuratore, recuperando somme che erano andate in perenzione a causa del precedente immobilismo e ottenendo ulteriori finanziamenti che consentiranno, finalmente, di dotare il nostro territorio di un’opera fondamentale anche in termini di miglioramento della qualità della vita, visto che finora la città è stata fortemente penalizzata nelle varie classifiche nazionali proprio a causa dell’assenza di un sistema di depurazione. Insomma, si tratta del giusto riconoscimento per l’impegno portato avanti con determinazione dalla nostra amministrazione in questi anni”.



Il commissario prof Giugni ha comunicato al sindaco On Mastella l'avvenuta approvazione del PFTE ( progetto di fattibilità tecnico-economica) dell'impianto di depurazione in località Scafa e relativo collettore fognario (di collegamento dell'attuale rete fognaria già realizzata all'impianto di depurazione da realizzare)a servizio della città di Benevento .La somma prevista ammonta a 41 milioni interamente già disponibile. A breve il commissario darà l'avvio alla progettazione definitiva che sarà conclusa in 120gg. Successivamente si procederà alla indizione della gara di appalto dei lavori (andrà in gara il progetto definitivo mediante appaltto integrato e sarà la ditta aggiudicataria a redigere il progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori). I tempi della suddetta gara e relativa aggiudicazione saranno di 180gg. Quindi presumibilmente i lavori inizieranno fra 300-330gg. I lavori avranno una durata di 700gg. Quindi presumibilmente l'opera sarà completata ed attivata per la fine 2025- metà 2026.



Per la realizzazione dell'impianto di depurazione è stata scelta una tecnologia innovativa denominata "impianto a membrane" che occupa uno spazio ridotto e quindi è meno impattante rispetto ad un impianto realizzato con tecnologia tradizionale



È stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), che sarà lunedì trasmesso formalmente all'EIC, che si attiverà per la modifica del Piano d'Ambito. Nel contempo i progettisti avvieranno la progettazione definitiva, con lo stralcio convenuto per l'impianto di depurazione ASI di Ponte Valentino per 10.000 a.e.