Benevento - Kyrgyzistan: incontro con delegazione imprenditori Visitate diverse aziende tessili e incontro con Mastella e Barbieri

Si conclude in data odierna a Benevento la permanenza in Italia della delegazione degli imprenditori del Kyrgyzstan, capeggiata dal sig. Nurlan Aripov Capo Dipartimento del Ministero degli Affari Esteri del Kyrgyzstan. Gli imprenditori hanno visitato varie imprese tessili campane grazie al percorso di cooperazione internazionale con l’Italia intrapreso da circa un anno per il tramite dell’operato posto in essere dall’Avv. Antonio Castiello con lo staff del suo studio. Oggi durante l’incontro tenuto presso il comune di Benevento con la partecipazione del sindaco di Benevento Mastella e del Consigliere Italo Barbieri, nonché di sindaci di enti locali tra cui il sig. Tommaso Nicola Grasso ed in particolare dell’Ecc.mo Ambasciatore Bazarbaev Taalai, si è parlato anche della possibilità di un gemellaggio con la città di Benevento, oltre di attività volte a favorire sinergie tra imprese.