Luci d'artista e fondi per Natale: Mastella incalza De Luca Domani in città il sindaco di Avellino, Festa per una strategia condivisa verso la Regione

"Niente contro i fondi assegnati a Luci d'artista ma la Regione deve sostenere anche le altre realtà campane". Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, torna alla carica sui finanziamenti per gli eventi natalizi. Contro una Regione salernocentrica rivendica la necessità di maggiore chiarezza e attenzione e annuncia.

Bene i 2 milioni per le luminarie di Salerno ma non si può lasciare a secco gli altri

“Domani incontrerò il sindaco di Avellino Gianluca Festa che si trova nella mia stessa condizione. Non vogliamo espropriare la titolarità delle Luci d'artista a Salerno ma ci sembra inverosimile non tanto l'assegnazione di due milioni di euro per la manifestazione ma la scelta di non assegnare nulla ai capoluoghi delle altre province campane. E' necessaria una proporzione”.

Commercianti in protesta, le speranze spezzate

Un sostegno necessario soprattutto per le attività commerciali. Al Natale d'austerity che si profila gli esercenti hanno già risposto con una levata di scudi. “I commercianti – prosegue Mastella – si sono lamentati, e giustamente. Cerchiamo l'incoraggiamento istituzionale in un momento che è un dramma per tutti, con i negozi che chiudono e le difficoltà. L'aspettativa del Natale è una speranza e dunque vanno bene i due milioni a Salerno ma sia assegnato qualche spicciolo anche a Benevento, Avellino e le altre realtà”.

La diga di Capolattaro non sia un alibi

E poi incalza “La diga di Campolattaro non sia un alibi. L'opera andrà a “sfamare” non solo il Sannio ma anche altre realtà campane. Non è certo un modo per tenere fuori Benevento da altre iniziative. Spero che l'intelligenza che esprime in altre circostanze il Governatore De Luca la esprima anche qui. Non è una cortesia a noi sindaci, i capoluoghi hanno una propria vitalità è necessario per la comunità”.