Festa - Mastella, asse aree interne: "De Luca ci ascolti" A Benevento incontro con il sindaco di Avellino: presto nuovo confronto

“Nessuna contestazione ne' alziamo la voce, facciamo sentire la nostra voce che è l'espressione dei nostri territori, della nostra gente”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, al termine dell'incontro di questa mattina a Palazzo Mosti con il primo cittadino di Avellino, Gianluca Festa.

Prima il confronto a porte chiuse, poi l'incontro con la stampa. Diversi i punti affrontati: non solo i fondi per le luminarie di Natale, che pure vengono rivendicati, ma anche temi come l'autonomia differenziata, la sanità, la crisi economica e le difficoltà delle due comunità.

“A partire dal dato delle luci che tutti vorrebbero illuminate nel periodo natalizio, perché questo significa far salire un po' l'economia locale – ha spiegato Mastella - chiediamo alla Regione di essere non matrigna con alcuni, quindi soprattutto in alcuni momenti come questi vi è bisogno del sostegno e della leale collaborazione. Chiediamo di essere ascoltati, che ci sia una programmazione costante”. Di qui la l'idea “se il presidente della Regione fissasse incontri periodi con i comuni capoluogo e poi magari anche con gli altri, sarebbe una cosa molto giusta e molto corretto”.

Un confronto ritenuto importante anche per l'autonomia differenziata: “Che alzino la voce solo il governatore della Campania e della Puglia sì è importante – ha precisato Mastella - ma se sostenuti anche dai comuni del Mezzogiorno sarebbe la cosa migliore”. E dunque, un confronto che parte dai comuni delle aree interne per portare le istanze dei territori a Palazzo Santa Lucia: “Chiediamo maggiore collaborazione istituzionale”.

Come detto, però, al centro del confronto non solo le luminarie ma anche temi come la sanità: “Problema sanità è un problema serio, il problema del pronto soccorso esiste anche ad Avellino – ha continuato il primo cittadino di Benevento - quindi occorre si faccia qualcosa. Nonostante la buona volontà di chi dirige forse occorre qualcosa in più”. E noi “vogliamo dare una mano da questo punto di vista, sul piano politico istituzionale e sul piano delle cose che toccano a noi, che poi fanno bene anche alla Regione Campania”.

E dunque l'avvio di un'intesa istituzionale che, almeno per il momento, sembra destinata a proseguire. Al termine della riunione a Palazzo Mosti infatti è stato annunciato già un prossimo incontro che invece dovrebbe svolgersi nel capoluogo irpino. In quel caso dovrebbe essere il sindaco Festa a ricevere il primo cittadino di Benevento.

“Chiediamo più attenzione, più equità”, ha chiarito Festa per poi precisare: “Qui non c'è la volontà di contrapporsi, ma l'esigenza di rivendicare ad esempio finanziamenti per le nostre attività natalizie. Legittimo che si possano dare due milioni di euro a Salerno, ma non si può immaginare di non dare fondi anche ad Avellino e Benevento. Anche perché noi facciamo grandissimi sacrifici, abbiamo grandissime difficoltà anche economiche, per poter far rialzare le nostre comunità dopo il covid. C'è esigenza quindi di portare persone anche nei nostri territori. Per questo abbiamo ritenuto opportuno vederci e fare sinergia per azioni condivise”.