Rubano capogruppo Forza Italia commissione Finanze Le congratulazioni del vicecommissario Cataudo

Francesco Maria Rubano nominato capogruppo di Forza Italia in seno alla commissione permanente Finanze. Per il deputato sannita le congratulazioni di Claudio Cataudo, consigliere Provinciale e di Vice Commissario di Forza Italia per "la prestigiosa nomina, certo che saprà ricoprire anche questa carica con la competenza e la passione che hanno sempre contraddistinto il suo operato".

"Il Sannio - prosegue Cataudo - incassa un ulteriore riconoscimento, segno di rinnovata considerazione da parte dei vertici nazionali del nostro partito di governo".