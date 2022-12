Autonomia differenziata, Abbate: mobilitazione per salvaguardare Unità d’Italia Il consigliere regionale: vanno coinvolti i sindaci per una forte mobilitazione del Sud

“Il Consiglio regionale della Campania ha approvato a maggioranza una risoluzione di indirizzo che impegna il presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, a proseguire nella richiesta di ritiro della proposta presentata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 17 novembre scorso". A renderlo noto il consigliere regionale Luigi Abbate.

“Il Consiglio ha anche chiesto a De Luca di manifestare in tutte le sedi istituzionali deputate l'assoluta urgenza di definire, preliminarmente ad una eventuale prosecuzione del percorso dell'autonomia differenziata, i lep e gli altri strumenti perequativi e di riduzione delle attuali disuguaglianze, a partire dalla determinazione di criteri equi di riparto delle risorse del fondo sanitario nazionale. La Lega ha consegnato alla Conferenza delle Regioni una proposta che mette il turbo alla sua iniziativa secessionista – ha concluso il consigliere Luigi Abbate – mettendo in campo una deriva costituzionale. È positivo che il Consiglio affronti questa tematica e questa discussione va allargata ai sindaci, per una forte mobilitazione del Sud in difesa dell’unità d’Italia”.