Megaparcheggio Benevento, De Stasio: "Chiesto di intervenire" "Struttura versa in condizioni pessime: si diffidi Trotta ad adempiere a obblighi di manutenzione"

Sul megaparcheggio interviene la consigliera di Prima Benevento, Rosetta De Stasio:

F"acendo seguito all’interrogazione relativa alle problematiche del Megaparcheggio presentata qualche giorno addietro, ho chiesto ai Presidente delle Commissioni consiliari Attività Produttive, Avv., Alboino Greco e Traffico e Parcheggi (Dr. Francesco Farese) di convocare congiuntamente le dette commissioni al fine di effettuare una valutazione e suggerire l’adozione dei necessari provvedimenti.

La struttura continua ad essere priva di controllo in accesso ed uscita, stante il non funzionamento delle sbarre, così come continua a versare in uno stato di abbandono e sporcizia.

Il tutto aggravato dal fatto che la sera diventa luogo di ritrovo per numerosi ragazzi che, dopo avere parcheggiato liberamente autovetture e motorino, si trattengono nella struttura lasciando rifiuti di ogni genere.

Oltre al problema della totale assenza di cura e pulizia, vi è un problema di sicurezza sia per le autovetture ivi parcheggiate che per i cittadini che vi accedono, derivante dall’assoluta mancanza di controlli.

Pertanto ho chiesto ai due Presidenti delle Commissioni di invitare a partecipare anche gli Assessori competenti affinchè, dopo averne discusso in commissione intervengano sia diffidando la società Trotta ad adempiere agli obblighi di manutenzione, cura e pulizia assunti, sia Ill.mi Presidenti, sia adottando i provvedimenti che si riterranno più opportuni e consoni alla situazione che si è creata e che non può essere tollerata ulteriormente".