Napoli - Bari, Rubano (FI): "Incontro proficuo al Mit su ristori" Con il deputato i sindaci di Amorosi e Telese Terme hanno incontrato il Sottosegretario Ferrante

Il deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria Rubano interviene in merito al'incontro tenuto al Mit con il Sottosegretario Ferranto in merito all'Alta Capacità Napoli - Bari: “In occasione dell’incontro odierno convocato dal Sottosegretario On. Tullio Ferrante presso il MIT, cui ho partecipato unitamente ai Sindaci di Telese Terme e Amorosi, sono state rappresentate le istanze inerenti le opere compensative ed i ristori connessi al secondo Lotto dell’Alta Capacità ferroviaria Napoli-Bari. Abbiamo inoltre affrontato le principali problematiche e concertato le attività successive da porre in essere. L’incontro è stato proficuo, il Sottosegretario si è detto disponibile a venire presto nel territorio per verificare lo stato di avanzamento dell’opera e l’impatto che la stessa ha sui comuni dell’area e per sollecitare la realizzazione delle opere compensative. Ringrazio sentitamente il Sottosegretario per la disponibilità che ha mostrato nell’affrontare in maniera rapida la questione”