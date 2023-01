Acqua: ok allo statuto della nuova società, ma è scontro in consiglio Palladino: "Vigileremo: fase delicata". Megna: "Troppe perplessità"

Ok a Benevento in consiglio comunale all' Affidamento del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Distrettuale Sannita con l'adesione al deliberato dell'Ente Idrico e la conseguente approvazione dello statuto della società mista “Sannio Acque Srl”.

21 i voti a favore dei componenti della maggioranza, con Palladino, consigliere di maggioranza e anche del distretto idrico che ha spiegato: “Ad ottobre è stata adottata la forma di gestione mista, pubblico – privato. Poi l'ente idrico a adottato un piano d'ambito, sia strutturale che finanziario. Altri consigli già ci hanno preceduto dando adesione a Sannio Acque Srl. Oggi il dibattito è stato acceso ma era un atto dovuto perché imposto dalla Regione Campania. Abbiamo seguito le disposizioni della legge regionali, e sulla forma di gestione non scegliamo noi oggi, ma l'ente idrico. Il dibattito continuerà perché il piano d'ambito sarà sottoposto a Vas, la società deve adottare un piano industriale e noi consiglieri dobbiamo vigilare perché è una fase molto delicata”.

Diverse però le criticità segnalate dall'opposizione in una seduta fiume che ha visto anche lo scontro tra Perifano e il sindaco in Aula.



Perplessità che Giovanna Megna di Civico 22 ha esplicitato a Ottochannel: “Le perplessità sono numerosissime: il dato più macroscopico è l'approvazione dello Statuto che forma parte integrante della delibera. Una delibera con cui si aderisce a un deliberato dell'Eic: ma se Eic dà impulso a una società tra comuni, nello Statuto questa cosa scompare. Se si spezzettano le quote tra comuni è evidente che nella sostanza il controllo l'avrà il socio privato”.

Le quote infatti prevedono una partecipazione del socio privato al 45 per cento e in capo ai comuni per il 55 per cento.