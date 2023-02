Raddoppio Telesina, Cerreto (Fdi): seguiremo con attenzione la vicenda "Importante intervento in favore delle connessioni stradali"

La vicenda legale per l’aggiudicazione dei lavori per il primo lotto del raddoppio della SS 372 più comunemente conosciuta come la Telesina, sta per sbloccarsi. Sulla questione interviene l’onorevole Marco Cerreto che precisa: “D’intesa con la Direzione Provinciale di FdI di Benevento, seguiamo con particolare attenzione i ritardi per l’aggiudicazione dei lavori. Se da un lato abbiamo sacrificato mesi per l’aggiudicazione definitiva, dall’altro il risultato che dovrebbe concludersi a breve è garanzia che tutto si stia svolgendo nel migliore dei modi, fugando ogni dubbio sulle procedure concorsuali che avrebbero potuto bloccare i futuri lavori. In questi ultimi mesi ho avuto modo di incontrare moltissimi proprietari di terreni agricoli e di aziende che sono interessati dagli espropri che questo fondamentale intervento porta con sè e ho rassicurato loro che gli interventi saranno, giusti, essenziali e non invasivi. Nei giorni scorsi alcuni tecnici del mio staff hanno incontrato i responsabili del progetto sia nella sede Centrale ANAS che al Dipartimento Campano e vi sono state le giuste rassicurazioni. Un plauso personale va alla Dirigenza dell’ANAS Campana che non sta trascurando la manutenzione della SS 372. Infatti, i lavori di questa importante arteria nei prossimo giorni giungeranno al termine in modo da garantire una buona viabilità e la massima sicurezza stradale”. L’onorevole Cerreto eletto nell’ultima tornata elettorale anche dalla popolazione interessata dalla SS 372 ha poi così concluso : “Seguiamo con attenzione l’evolversi di questo importante intervento infrastrutturale che sicuramente contribuirà a rafforzare il collegamento del capoluogo di provincia con la A1 e migliorerà le connessioni stradali delle aziende e delle imprese di tutto il circondario”.