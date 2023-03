Comunali Montesarchio, Sandomenico: "Sta nascendo una bella idea di rinascita" "Tanta partecipazione spontanea per far crescere il paese: grazie anche a Forza Italia e Fdi"

Carmelo Sandomenico, candidato sindaco a Montesarchio, delinea la situazione ritenendosi ampiamente soddisfatto per il largo appoggio avuto finora: “In questi giorni sta prendendo forma, e ne sono davvero felice, non tanto una lista di candidati, quando una idea comune di rinascita del senso civico, della partecipazione spontanea, del desiderio di fornire alla crescita sociale di Montesarchio un contributo che prescinde dalla volontà poi di essere impegnati direttamente. Ho incontrato davvero tante persone e ringrazio tutti sia per la disponibilità al dialogo che per l’adesione al progetto che ogni giorno diventa sempre più partecipato.

Oggi, rispetto a quando questo cammino è iniziato, abbiamo certezza della data delle elezioni ma di certo la scadenza non ci impedirà di continuare questa importante fase di confronto con i cittadini e le forze sociali della comunità.

È mia intenzione, a tal proposito, ringraziare tutti coloro che pubblicamente hanno scelto di far crescere questo progetto politico-amministrativo e che hanno manifestato con convinzione di supportarlo: Angela Papa e Morena Cecere, Antonio De Mizio e Cesare Striani, i coordinatori cittadini di Azione, Forza Italia e Fratelli d’Italia, Francesco De Mizio (Azione), Aniello Mazzariello (FI) e Pietrantonio Mauriello (FdI) e tramite loro ringrazio tutti i simpatizzanti e militanti.

In ultimo, ma non per ultimo, ringrazio il senatore Domenico Matera e gli onerevoli Fulvio Martusciello e Francesco Maria Rubano per la vicinanza e la stima espresse.

Abbiamo ancora un lungo cammino davanti a noi, ma come detto continuerò con gli incontri per cercare di costruire la massima condivisione”.