Amorosi, Rubano (FI): "Pieno sostegno a Cacchillo" "Azione virtuosa nel comune che amministra"

"Ribadisco il pieno sostegno al sindaco di Amorosi (Benevento) Carmine Cacchillo da parte del gruppo Forza Italia per la sua azione di buongoverno e per le decisioni prese per una gestione virtuosa del comune sannita che amministra". Così in una nota il deputato Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia in Commissione Finanze e sindaco di Puglianello - Telese Terme (BN). "Il Consiglio comunale di Amorosi (Benevento) - prosegue Rubano -, in data 30 luglio 2021, ha approvato la delibera di dissesto finanziario valutando nel merito l'assenza di condizioni utili a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e l'esistenza, nei confronti dell'ente, di crediti certi liquidi ed esigibili cui non sia possibile farvi validamente fronte. Il responsabile dell'ufficio finanziario del Comune, come verificabile nella relazione, ha ritenuto che l'ente non è in grado di ristabilire gli equilibri di bilancio secondo uno schema di 'recupero ordinario'. Nel sostenere l'operato del Sindaco Cacchillo, ritengo altresì doveroso sottolineare che l'Articolo 246 del Testo unico del 18/08/2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali specifica come 'la deliberazione dello stato di dissesto non sia revocabile' e qualsiasi richiesta in tal senso ovvero di modifica, revisione non possa sussistere. Non ravvisiamo alcuna intenzione di modificare il Testo Unico per opporsi al ricorso legittimo al dissesto finanziario da parte del Sindaco. Per questo iniziative intraprese contro l'amministrazione del comune di Amorosi resteranno prive di conseguenze. Il Sindaco Cacchillo e la sua Amministrazione Comunale hanno il sostengo dei parlamentari e dei Ministri di Forza Italia"' ha concluso Rubano.