Giornata studi a Palazzo Paolo V sugli atti dall'estero: analizzate le novità Meeting sulle nuove funzioni delegate all'ufficiale di stato civile

Si è svolta stamane presso la Sala dell'Antico Teatro di Palazzo Paolo V la giornata studi Anusca (Associazione nazionale Ufficiali di Stato civile e d'Anagrafe), organizzata con il supporto del Comune di Benevento che ha ospitato oltre ottanta partecipanti provenienti da tutte le province campane e da altre regioni italiane.

Il meeting ha approfondito un argomento importante, quale le nuove funzioni delegate all'ufficiale di stato civile in materia di atti all'estero nell'ambito del panorama normativo, innovato dal disegno legislativo 149 del 2022. Sono stati toccati temi sensibili e attuali come le procedure e gli effetti nell'ordinamento italiano del matrimonio all'estero, con particolare rilievo per il tema dell'unione tra persone dello stesso sesso. E ancora la trascrizione degli atti italiani formati fuori dai confini nazionali e le procedure di correzione e rettificazione alla luce dei nuovi principi normativi. L'apertura dei lavori e i saluti istituzionali ai numerosi partecipanti al convegno è stata affidata al sindaco di Benevento Clemente Mastella.