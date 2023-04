Elezioni comunali Montesarchio: Annalisa Clemente sfida Sandomenico Due le liste in campo: c'è anche il vicesindaco uscente

Due le liste in campo a Montesarchio: oltre a 13001 di Sandomenico c'è la lista "Futuro per Montesarchio" guidata da Annalisa Clemente, vicesindaco uscente che ha spiegato:



"Ho deciso di scendere in campo e di affrontare a testa alta e con dignità questa campagna elettorale, ascoltando amici e cittadini che mi hanno chiesto di essere rappresentati come persone, non come numeri o meri pezzetti di una presunta e presuntuosa totalità,

Coraggiosamente mi candido a sindaco: da donna, da madre, da lavoratrice, da cittadina non portatrice di interessi, per un progetto di città che sia a misura di uomo. Una città smart e moderna, capace di cogliere le occasioni di sviluppo, che sia inclusiva e che non lascia indietro nessuno, in grado di valorizzare le famiglie, i bambini e gli anziani, e che promuova lo sport in ogni sua forma.

Porterò avanti l’idea di una città che sia in grado di crescere con strutture moderne, ma conscia che le proprie radici e la propria storia, fatta di bellezza, di arte, di narrazioni e di profumi e sapori sono una ricchezza inestimabile che va valorizzata ed esaltata.

La nostra Montesarchio, centro della Valle Caudina e cruciale nelle economie del Sannio, dovrà essere in grado di agganciare le direttive di sviluppo, siano essere infrastrutturali, commerciali, logistiche.

Il mio faro è una città che sia in grado di dare un futuro ai nostri ragazzi, un futuro che non sia quello di vedere i nostri figli costretti ad abbandonare queste terre. Un'idea spuria di interessi di parte".



Questi i componenti della lista: Riccardo Campanila, Ilaria Caturano, Giuseppina detta Pina Carcapede, Anna Cecere, Carminantonio detto Mino Ceglia, Carlo Clemente, Giovanni D'Apruzzo, Lucia De Nisi, Michele Izzo, Antonietta Legorano, Moira Leonetti, Antonino Maffei, Gaetano Mauriello, Iole Parente, Nicola Striani, Michele Viscione