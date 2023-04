Ricciardi: "Il Movimento riparte dai gruppi territoriali" "Pronti a competere, ma sempre all'interno del centrosinistra e dialogando col Pd"

Sabrina Ricciardi, ex senatrice e coordinatore provinciale del Movimento Cinque Stelle, fa il punto sui programmi del movimento nel Sannio: "Il M5S riparte dai gruppi territoriali e si appresta ad avviare una ricognizione capillare sul territorio sannita, attraverso una campagna d’ascolto per meglio interpretare le esigenze della gente, al fine di riunire e riavvicinare tutte quelle risorse e quegli amici che si sono allontanati per via di un’esperienza di governo che ha implicato scelte difficili e dolorose e indotto Giuseppe Conte a stringere le maglie, stanare chi lavorava per spaccare e compattare tutti su un unico versante. Rivendichiamo tuttavia con forza quanto realizzato sotto la sua guida, perché abbiamo restituito dignità e speranza a questo Paese e non permetteremo a nessuno di organizzare un nuovo assalto alla diligenza. In linea con l’orientamento nazionale, a Benevento siamo favorevoli a ricostruire il tavolo della coalizione in vista delle prossime scadenze elettorali. Ma come già accaduto allora, instaureremo alleanze su programmi e obiettivi comuni. E’ evidente che guardiamo all’interno del reticolato di centrosinistra, perché il dialogo con il Partito Democratico di fatto non si è mai interrotto.

Sarà necessario provare a fare sintesi, ciascuno con le proprie diversità e le proprie convinzioni sui temi più scottanti e urgenti, e confrontarsi di volta in volta sulle decisioni da prendere e le strade da seguire. Sulle alleanze avranno voce in capitolo anche i gruppi territoriali, creati appositamente per consentire a ciascun iscritto di prendere parte attiva allo scambio e al confronto sulla vita politica interna del M5S nella comunità locale e come interfaccia con tutti i cittadini. Per il M5S è giunta l’ora di ampliare le vedute, riprendendo ad invitare la gente a partecipare in maniera attiva come agli albori. Su Benevento, ma pure in provincia, ci sono tanti amici e attivisti che si sono già rimessi in moto e altri che non vedono l’ora di farlo.

Siamo pronti a competere per le assemblee elettive con nostre liste o laddove non fosse possibile, con esponenti all’interno di civiche. Siamo disponibili a confrontarci sin da subito sulle progettualità, perché merito e competenze vanno incoraggiati e premiati e abbiamo numerose energie da spendere nei vari settori. Siamo intenzionati a dare il nostro contributo non finalizzato alla mera occupazione di poltrone bensì a migliorare le condizioni di vita incentivando l’economia con idee e strategie condivise. Non faremo battaglie contro qualcuno ma sempre per qualcosa perché il nostro intento è sempre quello di favorire l’interesse collettivo. Agiremo con lealtà e rispetto, esigendo la medesima considerazione. Che nessuno immagini di utilizzare il M5S per coltivare accordi sottobanco o alimentare vendette trasversali, in qualunque turno o competizione elettorale. E non è un caso se l’ultima volta che si è andati a votare, il M5S è risultato il primo partito della città di Benevento, della provincia e della regione Campania. Le persone hanno premiato la politica di Giuseppe Conte e si sono sentite nuovamente rappresentate come nel 2018. Ora starà ai gruppi territoriali non disperdere questo inestimabile patrimonio di fiducia che ci è stato consegnato.