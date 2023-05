Elezioni Comunali: a Ceppaloni vince Cataudo Non riconfermato il sindaco uscente Ettore De Blasio

Non va nel segno della coninuità Ceppaloni, dove il sindaco uscente Ettore De Blasio, mastelliano e alla guida di Uniti per Ceppaloni viene sconfitto dall'esponente del Centrodestra e di Forza Italia Claudio Cataudo.

Per il consigliere provinciale 1261 voti, pari al 53,8 per cento del totale, mentre per De Blasio 1080 voti, pari al 46 per cento.