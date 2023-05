Elezioni a Ponte: Antonio Caporaso conquista la fascia tricolore Eletto il nuovo primo cittadino alla guida della lista 'Siamo Ponte'

Urne chiuse nei comuni chiamati al voto il 14 e 15 maggio per il rinnovo del consiglio comunale. E' Antonio Caporaso il nuovo sindaco di Ponte. In campo con la lista 'Siamo Ponte', il neo primo cittadino ha ottenuto il 54,88 per cento delle preferenze (917 voti).

Mentre la compagine 'Per Ponte' guidata dal candidato sindaco Giuseppe Corbo si ferma al 45,12 per cento con 754 voti.