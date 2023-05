Matera (Fdi): "Vicini alla famiglia di Saudella" Il senatore esprime cordoglio per il poliziotto 22enne scomparso in Spagna

"A nome mio e di Fratelli d’Italia Sannio voglio esprimere profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Saudella, il poliziotto di 22 anni originario di San Salvatore Telesino che ha perso la vita in Spagna durante una gita in barca”. Lo afferma il senatore Domenico Matera, Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Sannio.

“Siamo vicini alla sua famiglia e alla Polizia di Stato - aggiunge - che piange un suo giovanissimo figlio”.