Trenitalia e Italo, Mastella: obbligo morale di abbassare prezzi "I disagi derivanti dalla nuova linea Alta velocità non possono ricadere solo sui viaggiatori"

"Non è possibile che i disagi, se pur necessari, derivanti dalla realizzazione della nuova linea ad Alta Velocità nella tratta Benevento-Caserta debbano ricadere esclusivamente sui viaggiatori, in particolar modo su quelli sanniti, già fortemente penalizzati nei collegamenti ferroviari dalla sospensione della linea Eav Benevento-Napoli". Lo afferma il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che aggiunge: "Ormai da mesi la tratta ferroviaria Benevento-Caserta, tra l'altro di fondamentale importanza per i collegamenti Nord-Sud-Nord con i treni ad Alta Velocità, è divenuta una beffa per i viaggiatori. Tanto i treni ad alta velocità di Trenitalia quanto quelli di Italo, che nel resto del Paese rasentano i 200 all'ora, qui sono costretti a non superare i 60 all'ora e percorrono circa 55 chilomentri in oltre un'ora mentre, da orario, il tragitto dovrebbe essere coperto in 40 minuti. I treni ad Alta Velocità di 60 all'ora, inoltre, si fermano tre o quattro volte in questi 55 chilometri per dare la precedenza ad altri convogli, rendendo il tratto Benevento-Caserta-Benevento un vero e proprio strazio. E tutto questo chiedendo ai viaggiatori il costo del biglietto ad Alta Velocità, come se niente fosse. A questo punto Trenitalia e Italo hanno l'obbligo morale di praticare una riduzione dei prezzi dei biglietti proporzionale ai disagi che i viaggiatori sono costretti sistematicamente a sopportare. Finchè saranno terminati i lavori e la definizione Alta Velocità riprenderà ad avere un senso anche a Benevento".