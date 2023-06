Pd, Misiani tiene a battesimo la nuova sede "Ora è tempo di crescere" Nuova casa per il partito democratico di Benevento. Cacciano: felici di ritrovarci

"Coinvolgimento e radicamento sul territorio" sono le parole d'ordine per il partito democratico in Campania secondo il commissario regionale Antonio Misiani che questo pomeriggio ha tenuto a battesimo la nuova sede dei democrat di Benevento.

Nuova casa in Viale Mellusi 93, con l'obiettivo di creare un gruppo più coeso e compatto.

"Il Partito democratico dopo le elezioni del 25 settembre è salito nei sondaggi ma certo non vive la sua stagione migliore, occorre maggiore impegno e in questo senso l'apertura di una nuova sede cittadina è una buona occasione. Il PD riparte a Benevento come deve ripartire in tutta la Campania" ha proseguito Misiani.

E proprio sulla situazione regionale dettaglia: "In Campania il PD non è da ricostruire: è forza di governo in Regione, amministra molti enti locali ed è punto di riferimento. Ci sono sicuramente stati dei problemi ma ci sono anche le carte in regola per ripartire. Il mio compito è portarlo ad un congresso per individuare una nuova leadership".

Poi sulla questione del terzo mandato di De Luca "C'è tempo, si vota nel 2026. Condivido l'opinione della segreteria Schlein (ndr che ha espresso contrarietà) ma Vincenzo De Luca è il nostro presidente, iscritto al PD, ed è un dovere sostenere la sua azione amministrativa".

E poi indica la strada per il futuro: "La direzione non è quella di coalizioni a tavolino ma di larghe intese con la società civile che si sono dimostrate vincenti anche alle ultime amministrative".

"Riaprire una sede fisica significa tornare alla liturgia degli incontri - aggiunge il Segretario Provinciale, Giovanni Cacciano - che ormai dalla pandemia abbiamo accantonato scegliendo per lo più riunioni a distanza. Da oggi ripartiamo nella nostra casa che è aperta a tutti. Ne è segnale l'apertura della direzione provinciale a persone esterne al partito. È tempo di aggregare anche in vista delle provinciali del prossimo anno".

Sulla possibilità di un'intesa con Mastella invece è perentorio "Fatico ad interpretare Mastella come parte del centrosinistra, lui stesso si definisce un viandante. E il viandante approda dove i suoi interessi sono garantiti".

Infine sulla difficoltà ad imbastire un dialogo costruttivo con la maggioranza al Comune precisa "È la difficoltà delle opposizioni che, peraltro, credo che in città oggi non siano più minoranza. Anche grazie a questa sede l'azione con i consiglieri comunali sarà intensificata".

"Un luogo da cui ripartire lavorando per coinvolgere e aggregare" ha rimarcato sulla nuova sede anche il Presidente, Rosa Razzano.